Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı

İspanya Futbol Ligi La Liga'da heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ederken Real Madrid, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 kazanırken, 3 golün de ofsayta takıldığı maça damgasını ikini eski Fenerbahçeli futbolcu vurdu.

PERDEYİ MURİÇ AÇTI

Mallorca 18'nci dakikada daha önce 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç ile 1-0 öne geçti. 37'de bu kez Arda Güler sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden yalnızca 1 dakika sonra bu kez Vinicius Junior Real adına ağları sallayarak maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Bu sonuçla birlikte Madrid temsilcisi, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı.

MAÇIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Öte yandan Arda Güler, Real Madrid adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Takımının geri dönüşündeki fitili ateşleyen milli yıldızımız, bu sezon ligde ilk kez golle tanışırken maçın da en değerli oyuncusu seçildi. Genç yıldız, 72. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile Mallorca ise Espanyol'a konuk olacak.

