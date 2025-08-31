Menü Kapat
30°
Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı

İspanya Ligi La Liga'nın 3'ncü haftasında Real Madrid, evinde Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Maçın açılış golünü eski Fenerbahçeli Vedat Muriç atarken, bu gole cevap veren bir bayka eski Fenerbahçeli Arda Güler takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu ve maçın adamı seçildi.

Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı
İspanya Futbol Ligi 'da heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ederken , sahasında 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 kazanırken, 3 golün de ofsayta takıldığı maça damgasını ikini eski Fenerbahçeli futbolcu vurdu.

Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı

PERDEYİ MURİÇ AÇTI

Mallorca 18'nci dakikada daha önce 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç ile 1-0 öne geçti. 37'de bu kez sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden yalnızca 1 dakika sonra bu kez Real adına ağları sallayarak maçın skorunu tayin etti: 2-1.
Bu sonuçla birlikte Madrid temsilcisi, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı.

Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı

MAÇIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Öte yandan Arda Güler, Real Madrid adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Takımının geri dönüşündeki fitili ateşleyen milli yıldızımız, bu sezon ligde ilk kez golle tanışırken maçın da en değerli oyuncusu seçildi. Genç yıldız, 72. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.

Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı

Ligde gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile Mallorca ise Espanyol'a konuk olacak.

