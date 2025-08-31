Barış Alper Yılmaz transferinde sıcak gelişme! Neom şartları kabul etti

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Milli futbolcuyu ısrarla isteyen Suudi ekibinin, transferi tamamlamak üzere olduğu iddia edildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYINI DA ÖDEYECEK

Ekol'ün haberine göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek. Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yaklaşık 8 milyon euro tutarındaki yüzde 20'lik payını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacak.

GERİ DÖNÜŞ İŞE BAĞLAYICI MADDE!

Bunun yanı sıra Galatasaray, Barış Alper'in olası sonraki satışından da yüzde 10 pay hakkı olacak. Ayrıca Yılmaz'ın ilk satın alma hakkı da yine Galatasaray'da olacak.