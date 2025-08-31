Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

İlkay Gündoğan Süper Lig'e: Sürpriz transferde imza zamanı!

Galatasaray ve Fenerbahçe için İlkay Gündoğan gündemi başladı. Halihazırda İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'de forma giymek istediği süreçte, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray sürpriz transfer için resmen vites artırdı.

İlkay Gündoğan Süper Lig'e: Sürpriz transferde imza zamanı!
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ederson'dan sonra şimdi de transferinde karşı karşıya geldi. Uzun zamandır İlkay Gündoğan'ın mali anlamda indirime gitmesini bekleyen Süper Lig devleri, yıldız oyuncunun son kararıyla birlikte ivedi şekilde harekete geçti.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN TRANSFERDE SÜPER LİG KARARI

Süper Lig'de forma giymek isteyen ve bu beklentisiyle birlikte de maaşında indirime giden İlkay Gündoğan, an itibarıyla hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listelerine en tepeden dahil oldu! Esasen ise yıldız oyuncunun, menajeri aracılığıyla sürpriz temaslara hızlıca dönüş yapması ve akabinde de birkaç gün içinde imza atması bekleniyor.

İlkay Gündoğan Süper Lig'e: Sürpriz transferde imza zamanı!

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN MANCHESTER CITY'YE VEDA ZAMANI

Premier Lig devinin ciddi bir yapılanmadan geçtiği dönemde, Kevin De Bruyne ve Jack Grealish gibi isimlere veda edilmişti. Gelişmelerden hareketle şimdi de tüm bu ayrılıkların ardından, İlkay Gündoğan'ın da Manchester City'den ayrılması ve kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

İlkay Gündoğan Süper Lig'e: Sürpriz transferde imza zamanı!

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN KRİTİK TRANSFER KARARI!

Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından resmi teklif alan İlkay Gündoğan'ın, kendisine sunulan sözleşmelerden en uzun olana imza atacağı tahmin ediliyor ve 2+1 yıllık bir kontratla transfer olacağı düşünülüyor.

İlkay Gündoğan Süper Lig'e: Sürpriz transferde imza zamanı!

Sıkça Sorulan Sorular

İLKAY GÜNDOĞAN OLMAZSA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Süper Lig devlerinde, Hakan Çalhanoğlu için de ayrıca nabız yoklanıyor.
ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#ilkay gündoğan
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
