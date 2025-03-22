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Editor
 | Burak Ayaydın

Formula 1'de koltuk savaşları: Yuki Tsunoda ve Liam Lawson arasında gerginlik!

Formula 1'de koltuk savaşları devam ediyor. F1 tarihindeki pek çok olayın üzerine şimdi de Yuki Tsunoda ile Liam Lawson arasındaki rekabet dikkat çekti.

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Formula 1'de koltuk savaşları: Yuki Tsunoda ve Liam Lawson arasında gerginlik!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 21:57

Formula 1 dünyası Çin Grand Prix'si için hazırlanırken, yine bir koltuk savaşı ortaya çıktı. Yuki Tsunoda ve Liam Lawson arasındaki dinamikler, an itibarıyla dikkat çekici şekilde değişti.

FORMULA 1'DE TAHT SAVAŞLARI

Visa Cash App RB F1 takımının yetenekli pilotu Yuki Tsunoda, Çin'deki sıralama turlarında sergilediği başarılı performans ile Red Bull Racing ekosistemindeki dikkatleri yeniden üzerine çekti ve Liam Lawson'ın üzerindeki baskıyı artırdı. Tsunoda azmiyle Lawson'ı geride bırakırken, Japonya Grand Prix'si öncesinde de Red Bull Racing koltuğuna göz kırpmış oldu.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

TSUNODA MESAJI VERDİ

Gazetecilerin hazır mısın sorusunu cevaplayan pilot, "Kesinlikle, %100 hazırım. Daha da iyisini yapmak istiyorum ve çok çalışmaya devam ediyorum. Fırsat geldiğinde değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

LAWSON İÇİN FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Red Bull Racing pilotu Liam Lawson, RB21 aracı ile uyum sorunları yaşayarak beklentilerin altında kaldı. Lawson'un araçla yaşadığı sorunlar, Tsunoda ile arasındaki performans farkının daha da belirginleşmesine neden oldu.

Liam Lawson eliminated after first stage of Chinese Grand Prix qualifying | RNZ News

Sıkça Sorulan Sorular

FORMULA 1'DE SEZONUN İLK YARIŞINI KİM KAZANMIŞTI?
2025 Avustralya Grand Prix'si yarışını kazanan McLaren pilotu Lando Norris oldu.
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ETİKETLER
#formula 1
#formula 1
#2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası
#Çin Grand Prix'si
#Yuki Tsunoda
#Liam Lawson
#Spor
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