Formula 1'de koltuk savaşları: Yuki Tsunoda ve Liam Lawson arasında gerginlik!

Formula 1'de koltuk savaşları devam ediyor. F1 tarihindeki pek çok olayın üzerine şimdi de Yuki Tsunoda ile Liam Lawson arasındaki rekabet dikkat çekti.

Formula 1 dünyası Çin Grand Prix'si için hazırlanırken, yine bir koltuk savaşı ortaya çıktı. Yuki Tsunoda ve Liam Lawson arasındaki dinamikler, an itibarıyla dikkat çekici şekilde değişti.

FORMULA 1'DE TAHT SAVAŞLARI

Visa Cash App RB F1 takımının yetenekli pilotu Yuki Tsunoda, Çin'deki sıralama turlarında sergilediği başarılı performans ile Red Bull Racing ekosistemindeki dikkatleri yeniden üzerine çekti ve Liam Lawson'ın üzerindeki baskıyı artırdı. Tsunoda azmiyle Lawson'ı geride bırakırken, Japonya Grand Prix'si öncesinde de Red Bull Racing koltuğuna göz kırpmış oldu.

TSUNODA MESAJI VERDİ

Gazetecilerin hazır mısın sorusunu cevaplayan pilot, "Kesinlikle, %100 hazırım. Daha da iyisini yapmak istiyorum ve çok çalışmaya devam ediyorum. Fırsat geldiğinde değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

LAWSON İÇİN FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Red Bull Racing pilotu Liam Lawson, RB21 aracı ile uyum sorunları yaşayarak beklentilerin altında kaldı. Lawson'un araçla yaşadığı sorunlar, Tsunoda ile arasındaki performans farkının daha da belirginleşmesine neden oldu.