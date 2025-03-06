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Editor
 | Burak Ayaydın

Francesco Totti'den Lionel Messi'ye salvo! "Roma'da oynasaydın başarabilir miydin?"

Francesco Totti'den Lionel Messi'ye ilginç bir soru geldi. İtalya'da podcast yayınına konuk olan eski futbolcu Francesco Totti, Lionel Messi'ye Roma'da oynamanın nasıl bir dezavantaja sebep olabileceğinden bahsetti.

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Francesco Totti'den Lionel Messi'ye salvo!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 18:32

Roma efsanesi Francesco Totti, Barcelona efsanesi Lionel Messi'ye ilginç bir gönderme yaptı. Podcast yayınında başka takımlara transfer olmamasının çok şeyi etkilediğini ifade eden Totti, Messi için de "25 yıl Roma'da oynasaydı, bu kadar çok Ballon d'Or kazanabilir miydi?" dedi.

ROMA EFSANESİ FRANCESCO TOTTI

Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünyanın en iyi takımlarından teklifler almasına rağmen tüm kariyerini Roma'da sürdüren İtalyan efsane, oynadığı takımın alacağı ödülleri direkt etkilediğini ifade etti ve Lionel Messi için "Barcelona değil de Roma'da bu ödülleri alabilir miydi?" sorusunu sordu.

FUTBOL-REAL MADRID-AS ROMA

TARTIŞMA BAŞLATTI

Cristiano Ronaldo'nun hayranları, Lionel Messi'nin Barcelona'da uzun süre kalarak çok avantaj elde ettiğini ve Totti'nin haklı olduğunu savundular. Sosyal medyada, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hayranları arasındaki etkileşimler gittikçe artıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TOTTI HANGİ DÖNEMDE ROMA'DA OYNAMIŞTIR?
Kariyerinde sadece Roma forması giyen İtalyan 10 numara, 1993-2017 yılları arasında İtalya ekibinde oynadı ve emekli oldu.
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ETİKETLER
#Roma
#Barcelona Futbol Kulübü
#El futbol
#El Real Madrid
#ispanyol
#Madrid Futbol Kulübü
#cristiano ronaldo
#lionel messi
#francesco totti
#ballon d'Or
#Spor
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