Francesco Totti'den Lionel Messi'ye salvo!

Francesco Totti'den Lionel Messi'ye ilginç bir soru geldi. İtalya'da podcast yayınına konuk olan eski futbolcu Francesco Totti, Lionel Messi'ye Roma'da oynamanın nasıl bir dezavantaja sebep olabileceğinden bahsetti.

Roma efsanesi Francesco Totti, Barcelona efsanesi Lionel Messi'ye ilginç bir gönderme yaptı. Podcast yayınında başka takımlara transfer olmamasının çok şeyi etkilediğini ifade eden Totti, Messi için de "25 yıl Roma'da oynasaydı, bu kadar çok Ballon d'Or kazanabilir miydi?" dedi.

ROMA EFSANESİ FRANCESCO TOTTI

Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünyanın en iyi takımlarından teklifler almasına rağmen tüm kariyerini Roma'da sürdüren İtalyan efsane, oynadığı takımın alacağı ödülleri direkt etkilediğini ifade etti ve Lionel Messi için "Barcelona değil de Roma'da bu ödülleri alabilir miydi?" sorusunu sordu.

TARTIŞMA BAŞLATTI

Cristiano Ronaldo'nun hayranları, Lionel Messi'nin Barcelona'da uzun süre kalarak çok avantaj elde ettiğini ve Totti'nin haklı olduğunu savundular. Sosyal medyada, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hayranları arasındaki etkileşimler gittikçe artıyor.