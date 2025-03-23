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Editor
 | Burak Ayaydın

Franck Ribery'den Cristiano Ronaldo'ya! "Senden daha iyiydim"

Franck Ribery'den Cristiano Ronaldo'ya yıllar sonra eleştiri geldi. Franck Ribery, 2013 yılında Cristiano Ronaldo'ya verilen Ballon d'Or ödülüyle ilgili kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

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Franck Ribery'den Cristiano Ronaldo'ya!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 18:12

Galatasaray'da da forma giyen ve daha sonra Bayern Münih ile birlikte kariyerinin zirvesine ulaşan Franck Ribery'den, Ballon d'Or ödülüyle ilgili açıklama geldi. Fransız L'Equipe gazetesine konuşan Ribery, 2013 yılında Ronaldo'ya verilen ödülün haksızlık olduğunu belirtti.

FRANCK RIBERY'DEN CRISTIANO RONALDO'YA ELEŞTİRİLER

O dönem ödül için gerekli kişisel başarıya sahip olduğunu belirten Ribery, "Benim için mükemmel bir yıldı, daha iyisi olmazdı. Ballon d'Or'un o sene bana verilmemesi haksızlıktı. Ben hala bir açıklama bekliyorum. 2013'te performans olarak Cristiano ve Messi'nin gerisinde değil, bir adım önlerindeydim." dedi.

OYLAMA SONUÇLARI

2013'te yapılan oylamada Cristiano Ronaldo yüzde 27,99'la birinci olurken; Lionel Messi yüzde 24,72 ile ikinci, Franck Ribery ise yüzde 23,36 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Ballon d'Or'u bu yıl kim kazanacak? Ribery - Ronaldo - Messi - Eurosport

Sıkça Sorulan Sorular

RIBERY ÖDÜLE ADAY OLDUĞUNDA NASIL ÖNE ÇIKMIŞTI?
Eski futbolcu, o yıl tam 5 kupa kazanmış ve Fransa'nın 2014 Dünya Kupası'na katılmasında da başrolde yer almıştı.
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#2013
#Spor
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