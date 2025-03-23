Galatasaray'da da forma giyen ve daha sonra Bayern Münih ile birlikte kariyerinin zirvesine ulaşan Franck Ribery'den, Ballon d'Or ödülüyle ilgili açıklama geldi. Fransız L'Equipe gazetesine konuşan Ribery, 2013 yılında Ronaldo'ya verilen ödülün haksızlık olduğunu belirtti.

FRANCK RIBERY'DEN CRISTIANO RONALDO'YA ELEŞTİRİLER

O dönem ödül için gerekli kişisel başarıya sahip olduğunu belirten Ribery, "Benim için mükemmel bir yıldı, daha iyisi olmazdı. Ballon d'Or'un o sene bana verilmemesi haksızlıktı. Ben hala bir açıklama bekliyorum. 2013'te performans olarak Cristiano ve Messi'nin gerisinde değil, bir adım önlerindeydim." dedi.

OYLAMA SONUÇLARI

2013'te yapılan oylamada Cristiano Ronaldo yüzde 27,99'la birinci olurken; Lionel Messi yüzde 24,72 ile ikinci, Franck Ribery ise yüzde 23,36 ile üçüncü sırada yer almıştı.