Frank Lampard Coventry City ile görüşüyor!

19 Kasım 2024 21:10 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:14

İngiliz futbolunun efsane orta saha futbolcularından Frank Lampard, 1.5 yıl aradan sonra tekrar teknik direktörlüğe devam edecek. Lampard'ın Championship takımlarından Coventry City ile görüştüğü iddia edildi.

İngiltere Championship ekibi Coventry City, teknik direktörlük görevi için bir dönem Chelsea​'nin başında olan Frank Lampard ile görüşmelere başladı.

Sky Sports'un yaptığı habere göre; taraflar arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı ancak görüşmeler bu hafta da devam edecek.

Lampard, Chelsea'deki geçici teknik direktörlük görevinin sona erdiği Mayıs 2023'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

Coventry ise 7 yıldır takımın başında olan Mark Robins'in ile yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırmıştı.