Frankowski'den Galatasaray'a duygusal veda

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes'e transfer olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a veda etti.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Bazen en kısa anların yoğun, derin ve unutulmaz olabileceğini söyleyen Polonyalı futbolcu, "Galatasaray ile yolculuğum 6 ay sürdü ama ömür boyu iz bıraktı. Türkiye şampiyonluğunu ve kupasını birlikte aldık, birlikte kutladık, birlikte mücadele ettik. Taraftarlara teşekkür ederim. Desteğiniz, tutkunuz ve enerjiniz daha önce yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu." ifadelerini kullandı.

"SONSUZA KADAR KALBİMDE KALACAK"

Takıma, antrenörlere, çalışanlara ve kulüpteki herkese teşekkür eden Frankowski, "Kendimizi bir aile gibi hissettik. İstanbul ve buradaki yaşam sonsuza kadar kalbimde kalacak. Kısa ama güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederim, asla unutmayacağım." mesajını paylaştı.