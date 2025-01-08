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Fransa Milli Takımı'nda deprem! Didier Deschamps teknik direktörlüğü bırakıyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:00
Fransa Milli Takımı&#039;nda deprem! Didier Deschamps teknik direktörlüğü bırakıyor

Final oynadığı son iki Dünya Kupası'nda bir şampiyonluk kazanan Fransa'da büyük bir şok yaşanıyor. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, gelecek yıl Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalama kararı aldı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, Fransa Milli Takımı'ndaki 13 yıllık görevini bırakacağını duyurdu.

2026 DÜNYA KUPASI SON GÖREVİ OLACAK

Kararına ilişkin bir Fransız televizyon kanalına konuşan Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nı son kez çalıştıracağını açıkladı.

Fransa Milli Takımı'nda deprem! Didier Deschamps teknik direktörlüğü bırakıyor - 1. Resim

DÜNYA KUPASI'NI HOCA OLARAK DA KALDIRDI

2012 yılından beri Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı, katıldığı 3 dünya kupası organizasyonundaki başarısıyla dikkat çekti. Futbolculuk kariyerinde Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren deneyimli çalıştırıcı, aynı başarıyı hoca olarak da yakaladı. 

Fransa Milli Takımı'nda deprem! Didier Deschamps teknik direktörlüğü bırakıyor - 2. Resim

2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı finalde Hirvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kazandı. 2022'de Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı penaltı atışları sonucu Arjantin'e kaybeden Fransa, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

Fransa Milli Takımı'nda deprem! Didier Deschamps teknik direktörlüğü bırakıyor - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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