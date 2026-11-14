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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:10

Fransa'da Zidane, Türkiye maçını değerlendirdi! "Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak"

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız" dedi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Fransa'da Zidane, Türkiye maçını değerlendirdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:10

'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan , gruptaki 6. ve son maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fransa'da Zidane, Türkiye maçını değerlendirdi! "Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak"

Zidane, İtalya deplasmanında pozitif şeyler yaptıklarını ancak mağlup olunca iyi şeylerin görünmediğini belirtti. Yarın kazanmaları gerektiğinin altını çizen Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Zidane, Türkiye maçını değerlendirdi! "Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak"

"YARIN İŞİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Yıldız oyuncu 'nin problemi bulunmadığını ve yarın forma giyebilecek durumda olduğunu dile getiren Zidane, şunları kaydetti:

"İtalya maçında 3 gol yedik. Ama defansımız kötü olduğu için olmadı bu. Bazen ileride iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz kulüp değiliz. Antrenmana vaktimiz olmadı. Az maç ve az antrenman var. İtalya maçını kaybettik ama yarınki maça konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yarın farklılıklarımız olacak. Bir üst tura çıkmak için yarın işi bitirmemiz gerekiyor. Tek amacımız üst tura yükselmek."

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#fransa
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#kylian mbappe
#UEFA Uluslar Ligi
#Zinedine Zidane
#Spor
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