Fred'le ilgili inanılmaz penaltı gerçeği! Bir örneği daha olmayabilir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda normal süresini ve uzatma devrelerini 2-0 üstün kapattığı maçta İskoç ekibi Glasgow Rangers'a seri penaltılarla yenilip elendi. Fenerbahçe'nin atışlarını kaçıran isimlerden biri olan Fred ile ilgili bir bilgi sosyal medyada gündeme oturdu.

KARİYERİNDE İLK KEZ PENALTI NOKTASINA GELDİ!

32 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı orta saha oyuncusunun geride kalan 13 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde hiç penaltı atışı kullanmadığı ortaya çıktı. Bu anlamda Rangers karşısında bir ilki yaşayan Fred'in, bu atışta da başarısız olması Fenerbahçe'ye çok pahalıya mal oldu. Sosyal medyada Fenerbahçe teknik ekibi, bu gerçeği göz ardı ederek turun kaybedilmesinde pay sahibi olmakla eleştirildi.

2012'DE PROFESYONEL OLMUŞTU

İlk profesyonel sözleşmesini 2012 yılında Internacional ile imzalayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymişti. 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan sambacının, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen kariyerinde hiç penaltı atmamış olması şaşırtıcı bulundu.