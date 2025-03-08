Futbol tarihinin en pahalı takımı! Real Madrid'in rekorunu kırdılar

UEFA tarafından yayınlanan 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu, futbol tarihinin en pahalı takımını da açıklamış oldu. Real Madrid’in 2020 yılında kırdığı 1.3 milyar Euroluk rekor, an itibarıyla geride kaldı.

Futbol tarihinin en pahalı kadrosu açıklandı. UEFA tarafından yayınlanan 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu, Premier Lig ekiplerinin harcadıkları paraya dikkat çekti. 2024 itibarıyla 4 Premier Lig ekibinin kadro değeri 1 milyar Euroyu aşarken, Real Madrid'in rekorunu Chelsea kırdı ve 1.6 milyar Euro ile tarihin zirvesinde yer aldı.

SIRALAMADA İNGİLTERE ETKİSİ

Chelsea’nin ardından en yüksek kadro değerine sahip kulüpler sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid olarak sıralandı. Raporda Premier Lig ekiplerinin transfer harcamalarındaki büyük artışa dikkat çekilirken, kulüplerin kadro planlamasında yüksek maliyetli oyunculara yatırım yapmaya devam ettiği vurgulandı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Dünyanın en pahalı kadrosuna sahip Chelsea, başarısız geçirdiği sezonlara rağmen çok para harcamaya devam ediyor. Bir önceki pahalı takım olan Real Madrid pek çok kupa kazanırken, Chelsea'deki yanlış yapılanma ise büyük soru işaretlerine sebep oluyor.