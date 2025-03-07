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 | Eyüp Ensar Yeşil

Rooney'den Everton'un yeni stadyumuna ziyaret! 'Dokuz yaşından beri bekliyorum'

Premier Lig'in önemli takımlarından Everton'un yıldız ismi Wayne Rooney, altyapısından yetiştiği kulübünün yeni stadyumunu ziyarette bulundu. Rooney yaptığı açıklamada, Uzun zamandır bekleniyordu. Dokuz yaşında Everton'a katıldığımda, yeni bir stadyumdan bahsediyorlardı, yani uzun zamandır bekleniyordu ama muhteşemdi." dedi.

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Rooney'den Everton'un yeni stadyumuna ziyaret! 'Dokuz yaşından beri bekliyorum'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 20:01

İngilizlerin en golcü isimleri arasında kendini kanıtlayan Wayne Rooney, altyapısında yetiştiği Everton'un yeni stadyumunu ziyaret etti. Efsane golcü, Everton'un gelecek sezon yeni evinde maça çıkmasını izlemek için sabırsızlandığını açıkladı.

Kulüpte iki dönem forma giyen Everton Akademisi mezunu yıldız isim, stadyumu gezerken Mavi-Beyazlıların etkileyici zemini karşısında büyülendiğini söyledi.

Rooney, Everton taraftarı olarak büyümesini ve Toffees'te oynadığı dönemdeki önemli anılarını anlattı.

Wayne Rooney - Oyuncu profili | Transfermarkt

"9 YAŞINDAYDIM YENİ STADYUMDAN BAHSEDİYOLARDI"

Yeni stadyum hakkında evertontv'ye açıkamalar yapan Rooney, "Harika. Birkaç kez önünden geçtim ama içeri girip onu içeriden ilk kez görüyorum. Uzun zamandır bekleniyordu. Dokuz yaşında Everton'a katıldığımda, yeni bir stadyumdan bahsediyorlardı, yani uzun zamandır bekleniyordu ama muhteşemdi. Gerçekten etkileyici. Burası büyük bir stadyum, ancak yine de sahaya yakın hissettiriyor. İyi bir atmosfer yaratacağını düşünüyorum. Atmosferi yaratan insanlar, taraftarlar. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum ve gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Wayne Rooney's goal for Everton v Arsenal in 2002: 'He was a flippin' Roy of the Rovers' | Wayne Rooney | The Guardian
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Sıkça Sorulan Sorular

Wayne Rooney kimdir?
Wayne Mark Rooney, İngiliz bir futbolcu ve teknik direktördür. Forvet ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük yapmaktadır.
ETİKETLER
#Futbol Videoları
#ingiltere futbol federasyonu
#everton
#Premier League
#rooney
#Spor
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