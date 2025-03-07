Rooney'den Everton'un yeni stadyumuna ziyaret! 'Dokuz yaşından beri bekliyorum'

Premier Lig'in önemli takımlarından Everton'un yıldız ismi Wayne Rooney, altyapısından yetiştiği kulübünün yeni stadyumunu ziyarette bulundu. Rooney yaptığı açıklamada, Uzun zamandır bekleniyordu. Dokuz yaşında Everton'a katıldığımda, yeni bir stadyumdan bahsediyorlardı, yani uzun zamandır bekleniyordu ama muhteşemdi." dedi.

İngilizlerin en golcü isimleri arasında kendini kanıtlayan Wayne Rooney, altyapısında yetiştiği Everton'un yeni stadyumunu ziyaret etti. Efsane golcü, Everton'un gelecek sezon yeni evinde maça çıkmasını izlemek için sabırsızlandığını açıkladı.

Kulüpte iki dönem forma giyen Everton Akademisi mezunu yıldız isim, stadyumu gezerken Mavi-Beyazlıların etkileyici zemini karşısında büyülendiğini söyledi.

Rooney, Everton taraftarı olarak büyümesini ve Toffees'te oynadığı dönemdeki önemli anılarını anlattı.

"9 YAŞINDAYDIM YENİ STADYUMDAN BAHSEDİYOLARDI"

Yeni stadyum hakkında evertontv'ye açıkamalar yapan Rooney, "Harika. Birkaç kez önünden geçtim ama içeri girip onu içeriden ilk kez görüyorum. Uzun zamandır bekleniyordu. Dokuz yaşında Everton'a katıldığımda, yeni bir stadyumdan bahsediyorlardı, yani uzun zamandır bekleniyordu ama muhteşemdi. Gerçekten etkileyici. Burası büyük bir stadyum, ancak yine de sahaya yakın hissettiriyor. İyi bir atmosfer yaratacağını düşünüyorum. Atmosferi yaratan insanlar, taraftarlar. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum ve gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.