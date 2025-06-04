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 | Onur Kaya

Futbolda yeni karar: Penaltı kuralı değişti

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı kurallarında değişikliğe gitti. Yeni kuralara göre; penaltı kullanan futbolcu yanlışlıkla topa her iki ayağıyla dokunursa ve gol olursa, penaltı atışı geçersiz sayılmayacak. Bunun yerine penaltı atışı tekrar edilecek.

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Futbolda yeni karar: Penaltı kuralı değişti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 02:41

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), açıkladığı yeni düzenlemeye göre, penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla dokunduğunda veya top, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değdiğinde şutun gol olması halinde atış tekrarlanacak.

EĞER PENALTI GOL OLMAZSA...

Açıklamada, "Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır." denildi.

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MADRID DERBİSİNDEKİ POZİSYON GÜNDEM OLMUŞTU

Mart ayında, UEFA, Atletico Madrid'in Real Madrid maçında Julian Alvarez'in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Futbolda yeni karar: Penaltı kuralı değişti

Alvarez, Real Madrid'e karşı seri penaltılara giden UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'in ikinci penaltısını gole çevirmişti. VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez'in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmişti.

ETİKETLER
#Spor
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#penaltı
#atletico madrid
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#fifa
#Kurallar
#Kural Değişikliği
#Spor
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