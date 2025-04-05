Gabriel Paulista'dan ayrılık sinyali! Hayalindeki takımı açıkladı

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Gabriel Paulista, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'a konuşan Paulista, hayalindeki takımı açıkladı.

"HERKES DÖNMEK İSTEDİĞİMİ BİLİYOR"

Ülkesine geri dönmek istediğini belirten Gabriel Paulista, "Herkes hayalimin Brezilya'ya dönmek ve Corinthians için oynamak olduğunu biliyor. hayalim bu" ifadelerini kullandı.

"CORINTHIANS AİLE MESELESİ"

Corinthians'ın kendisi için bir 'aile meselesi' olduğuna dikkat çeken Gabriel Paulista, "Corinthians taraftarı olan kardeşim sayesinde onları destekledim. O, başka bir dünyaya gitti ve sonunda vefat etti. O her zaman benimle birlikte. Futbolcu olmayı denedi ama başaramadı. Bu yüzden her zaman onun hayalini gerçekleştirdiğimi söylüyorum" dedi.

DİĞER TAKIMLARA DA AÇIK KAPI BIRAKTI

Ülkesindeki diğer kapılara da mesaj gönderen 29 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir kulübe kapıları kapatmayacağım ama benim hayalim Corinthians. Kim bilir belki bir gün Brezilya'ya döner ve Corinthians formasını giyerim." diye konuştu.