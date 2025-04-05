Gabriel Paulista'dan ayrılık sinyali! Hayalindeki takımı açıkladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista ülkesine dönmek istediğini açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, hayalindeki takımı açıkladı.
Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Gabriel Paulista, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'a konuşan Paulista, hayalindeki takımı açıkladı.
Ülkesine geri dönmek istediğini belirten Gabriel Paulista, "Herkes hayalimin Brezilya'ya dönmek ve Corinthians için oynamak olduğunu biliyor. hayalim bu" ifadelerini kullandı.
Corinthians'ın kendisi için bir 'aile meselesi' olduğuna dikkat çeken Gabriel Paulista, "Corinthians taraftarı olan kardeşim sayesinde onları destekledim. O, başka bir dünyaya gitti ve sonunda vefat etti. O her zaman benimle birlikte. Futbolcu olmayı denedi ama başaramadı. Bu yüzden her zaman onun hayalini gerçekleştirdiğimi söylüyorum" dedi.
Ülkesindeki diğer kapılara da mesaj gönderen 29 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir kulübe kapıları kapatmayacağım ama benim hayalim Corinthians. Kim bilir belki bir gün Brezilya'ya döner ve Corinthians formasını giyerim." diye konuştu.