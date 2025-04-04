Ciro Immobile derken Ernest Muçi ayrılığı: Beşiktaş'ın kararı duyuruldu!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den sonra Ernest Muçi'nin de ayrılığı gündeme geldi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Ciro Immobile ve Ernest Muçi ile yollarını ayıracağını duyurdu ve yeni transfer hedefini de gösterdi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile birlikte Ernest Muçi'ye de veda ediliyor. Foot Mercato, Beşiktaş'ın hem Ciro Immobile'yi hem de Ernest Muçi'yi gözden çıkardığını ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE'DEN SONRA ERNEST MUÇI DE AYRILIYOR

Beşiktaş'ta yetersiz performansı sebebiyle uzun zamandır Ciro Immobile'nin ayrılığı konuşulurken, şimdi de Ernest Muçi için aynı karar alındı. Geçen yaz 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon Euro ödeyen Beşiktaş yönetimi, Ernest Muçi'nin inişli çıkışlı performanslarından sonra sürpriz bir adım attı! İtalyan basınının duyurduğu habere göre Ciro Immobile ile birlikte Ernest Muçi'yi de göndermeye karar veren siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon için daha farklı bir kadro kurmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER HEDEFİ ALESSANE PLEA

Haberde Immobile ve Muçi için büyük hayal kırıklıkları vurgusu yapılırken, yeni hedef olarak da Alessane Plea gösterildi. 32 yaşındaki Plea, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 26 maça çıkmış ve 11 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.

ERNEST MUÇI VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah beyazlı takım ile bu sezon 33 mücadelede boy gösteren Muçi, 1725 dakika sahada kaldı ve 7 gol ile 3 asist yaptı.