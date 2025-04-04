Muçi, gol sayısını 7’ye çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Ernest Muçi’den geldi. Muçi, bu golle bu sezon 33. maçında 7. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Arnavut oyuncu, Süper Lig’de 22 mücadelede 4 gol, 2 asiste imza atarken, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

24 yaşındaki futbolcu, kupada ise 3 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.