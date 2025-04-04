Arda Güler ve Dominik Szoboszlai krizinde yeni perde: Bu sefer ikisi de çaresiz!

Arda Güler ve Dominik Szoboszlai için flaş bir gelişme daha yaşandı. Türkiye-Macaristan maçlarındaki tartışmalarıyla epey gündemde yer tutan Arda Güler ve Dominik Szoboszlai, şimdi de Liverpool'un kritik transfer operasyonunda karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. İşte sürpriz sürecin tüm ayrıntıları.

Arda Güler ve Dominik Szoboszlai'nin arasındaki kriz gittikçe büyüyor. Türkiye-Macaristan maçlarında tartışma yaşayan ve süreci sosyal medyaya taşıyan ikili için an itibarıyla kritik bir gelişme daha yaşanıyor. Zira İngiliz devi Liverpool, Arda Güler'i transfer etmek için devreye girdi.

ARDA GÜLER TRANSFERİ İÇİN LIVERPOOL DEVREDE: DOMINIK SZOBOSZLAI İLE AYNI TAKIMDA NASIL OLACAK?

Arda Güler için Avrupa'da pek çok ekip transfer planlamaları yaparken, şimdi de Liverpool resmen devreye girdi. Caught Offside'ın haberine göre; Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasındaki gerilimi önemsemeyen Liverpool, kritik süreci hızlıca tamamlamak istiyor! Geçtiğimiz günlerde UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Türkiye-Macaristan maçlarında tartışma yaşayan Arda Güler ve Dominik Szoboszlai, İngiliz devinin kritik hamlesiyle aynı takımda oynayacak gibi duruyor. Bu gelişmeden hareketle sosyal medyada konuyu tartışan İngiliz taraftarlar, ikilinin nasıl bir araya geleceğini ve aralarındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini sorguladılar.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Arda Güler, 1165 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.