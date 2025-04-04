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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da derbi sonrası otobüs konuşmaları: Victor Osimhen'in söyledikleri ortaya çıktı!

Galatasaray'da derbi galibiyetinin ardından Victor Osimhen'den özel bir söz geldi. Derbi dönüşüyle birlikte otobüs ortamında samimi bir şekilde duygularını ifade eden Victor Osimhen, geleceği hakkında da hislerini paylaştı.

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Galatasaray'da derbi sonrası otobüs konuşmaları: Victor Osimhen'in söyledikleri ortaya çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 09:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı ve sarı kırmızılı ekip Victor Osimhen'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Büyük zaferin eve dönüşünde otobüste pozitif bir ortam yaşanırken, Sabah'ın haberine göre Victor Osimhen de özel açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN DERBİ DÖNÜŞÜ AÇIKLAMALAR

Derbi öncesinde, "Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kendime güveniyorum." diyen Victor Osimhen; otobüste coşkulu tebrikleri kabul etti. Ardından ise gelecek hedeflerine değinen Nijeryalı, takım arkadaşlarına şampiyonluk sözü verdi! Ayrıca transfer kararını da ifade eden Osimhen, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Şu an tek odak noktam Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bu takımı şampiyon yapacağım." dedi.

Galatasaray'da derbi sonrası otobüs konuşmaları: Victor Osimhen'in söyledikleri ortaya çıktı!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 32 maça çıkan Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Nijeryalı golcünün kiralık kontratı yazın sona eriyor. Akabinde İtalya'ya dönecek olan futbolcu, bir sürpriz olmazsa 75 milyon Euroluk serbest kalma bedeliyle Napoli'den başka bir takıma transfer olmaya hazırlanıyor.
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ETİKETLER
#victor osimhen
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Otobüs Konuşmaları
#Spor
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