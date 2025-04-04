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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular: Aynı Fenerbahçe ve Jorge Jesus ayrılığı gibi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddia gündeme geldi. Brezilya kaynaklı habere göre Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Esasen ise Jorge Jesus döneminde de yine Portekizli hocanın pek çok kez gideceği söylenmiş ve akabinde de Fenerbahçe yönetiminin istememesine rağmen ayrılık gerçekleşmişti.

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Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular: Aynı Fenerbahçe ve Jorge Jesus ayrılığı gibi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 12:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, aynı Jorge Jesus'ta olduğu gibi istenmeyen bir ayrılığa doğru gidiyor. Son dönemde Fenerbahçe ile sıkıntılı günler yaşamasına rağmen Ali Koç'un yola devam etmek istediği Jose Mourinho, an itibarıyla Brezilya Milli Takımı için en ciddi aday olarak gösteriliyor. Jorge Jesus'un da olduğu listede öncelik, Fenerbahçe'nin hocasına verilmiş durumda.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA MI GİDECEK?

Jorge Jesus döneminde de sık sık ayrılık konusu gündeme gelmiş ve en nihayetinde de Portekizli hoca için beklenen son gerçekleşmişti. Bugün gelinen noktada ise yine Fenerbahçe ve yine Portekizli bir hoca için aynı mesele söz konusu oldu! Kupadaki derbi mağlubiyetine rağmen Jose Mourinho ile devam etme kararı veren Ali Koç'a, Brezilya'dan kötü haber geldi. Brezilya basınından Spor TV'nin sunucusu Andre Rizek'e göre Jose Mourinho; bir hafta önce görevine son verilen Dorival Junior'un yerine gelebilecek isimlerin listesinde en başta yer alıyor.

Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular: Aynı Fenerbahçe ve Jorge Jesus ayrılığı gibi!

JOSE MOURINHO DA MİLLİ TAKIM HAYALİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Roma döneminde geleceğine dair açıklamalar yapan Portekizli hoca, mutlaka milli takım çalıştırmak istediğini ve büyük ülke turnuvalarında başarılar elde etmeyi hedeflediğini ifade etmişti.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Jose Mourinho'nun milli takımın başına geçeceği belirtilen haberde; federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni hocasını takımın başına getirmek istediği de ayrıca ileri sürüldü.

Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular: Aynı Fenerbahçe ve Jorge Jesus ayrılığı gibi!

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO VE ALİ KOÇ OLAYI NEDİR?
Son dönemdeki başarısız sonuçlarıyla kovulması gündeme gelen Jose Mourinho, Ali Koç tarafından kulüpte tutulmuştu.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#jorge jesus
#jorge jesus
#Brezilya milli takımı
#Brezilya milli takımı
#Dorival Junior
#Fenerbahçe'nin Geleceği
#Spor
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