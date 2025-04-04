Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı verildi: Ali Koç ABD'den telefon açtı ve noktayı koydu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik bir Jose Mourinho kararı geldi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaybeden ve Okan Buruk'un burnunu sıkarak şiddet eyleminde bulunan Jose Mourinho, Ali Koç'un ABD'den açtığı telefonla net bir mesaj aldı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN JOSE MOURINHO KARARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, sarı kırmızılı ekip Kadıköy'deki zorlu maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin kendi sahasında sansasyonel bir derbi mağlubiyeti almasının yanı sıra bir de Okan Buruk'a fiziksel eylemde bulunan Jose Mourinho, an itibarıyla camianın sabrını taşırdı ve yönetim arasında acil bir toplantıya sebep oldu. Yönetimden çoğu kişinin Jose Mourinho'nun gönderilmesi gerektiğini belirttiği toplantı, Ali Koç'un ABD'den açtığı telefonla son buldu. Derbi gününde doğum günü için ABD'de olan başkan, mağlubiyete çok üzüldü ve üzerine de Mourinho'nun şiddete yönelik eyleminin kritiğini yaptı! Yönetimdeki çoğunluğa tezat bir duruş sergileyen Ali Koç, şu an için Portekizli hocayla devam edilmesinden yana tavır aldı. Esasen ise Ali Koç'un Türkiye'ye dönmesiyle önemli konu, Sabah'ın haberine göre tüm yönetimle birlikte yüz yüze tekrar görüşülecek.

JOSE MOURINHO VE SÜREKLİ KART GÖRMESİ

Derbi mağlubiyetinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho, bu konuda diğer hocalara ve hatta futbolculara göre epey ön sıralarda yer alıyor. Portekizli hoca; 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Daha önce 'kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim' yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü.