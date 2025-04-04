Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı verildi: Ali Koç ABD'den telefon açtı ve noktayı koydu!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrasında Ali Koç'tan Jose Mourinho kararı geldi. Galatasaray derbisinde mağlup olmasının yanı sıra Okan Buruk'a fiziksel müdahalede de bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un onayına kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı verildi: Ali Koç ABD'den telefon açtı ve noktayı koydu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik bir Jose Mourinho kararı geldi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaybeden ve Okan Buruk'un burnunu sıkarak şiddet eyleminde bulunan Jose Mourinho, Ali Koç'un ABD'den açtığı telefonla net bir mesaj aldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı verildi: Ali Koç ABD'den telefon açtı ve noktayı koydu!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN JOSE MOURINHO KARARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, sarı kırmızılı ekip Kadıköy'deki zorlu maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin kendi sahasında sansasyonel bir derbi mağlubiyeti almasının yanı sıra bir de Okan Buruk'a fiziksel eylemde bulunan Jose Mourinho, an itibarıyla camianın sabrını taşırdı ve yönetim arasında acil bir toplantıya sebep oldu. Yönetimden çoğu kişinin Jose Mourinho'nun gönderilmesi gerektiğini belirttiği toplantı, Ali Koç'un ABD'den açtığı telefonla son buldu. Derbi gününde doğum günü için ABD'de olan başkan, mağlubiyete çok üzüldü ve üzerine de Mourinho'nun şiddete yönelik eyleminin kritiğini yaptı! Yönetimdeki çoğunluğa tezat bir duruş sergileyen Ali Koç, şu an için Portekizli hocayla devam edilmesinden yana tavır aldı. Esasen ise Ali Koç'un Türkiye'ye dönmesiyle önemli konu, Sabah'ın haberine göre tüm yönetimle birlikte yüz yüze tekrar görüşülecek.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı verildi: Ali Koç ABD'den telefon açtı ve noktayı koydu!

JOSE MOURINHO VE SÜREKLİ KART GÖRMESİ

Derbi mağlubiyetinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho, bu konuda diğer hocalara ve hatta futbolculara göre epey ön sıralarda yer alıyor. Portekizli hoca; 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Daha önce 'kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim' yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTI MI?
Avrupa'ya ve kupaya havlu atan Portekizli, lig yarışında da şu an için geride ve Galatasaray daha avantajlı durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler ve Dominik Szoboszlai krizinde yeni perde: Bu sefer ikisi de çaresiz!
Galatasaray'da derbi sonrası otobüs konuşmaları: Victor Osimhen'in söyledikleri ortaya çıktı!
ETİKETLER
#ali koç
#jose mourinho
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.