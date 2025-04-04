Volkan Demirel'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren Volkan Demirel'den flaş bir yorum geldi. Fenerbahçe'nin derbide çok ruhsuz olduğunu ve Galatasaray'ın rahat kazandığını belirten Volkan Demirel, hem oynanan oyuna hem de yapılan transferlere eleştirilerde bulundu.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için analizler geldi. Anderson Talisca ve Milan Skriniar transferlerine de değinen Volkan Demirel, esasen ise Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında daha sert olması gerektiğini belirtti ve 'gerekirse tekme at' söylemini gerçekleştirdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASINDA AÇIKLAMALAR

Asist Analiz YouTube kanalında maçı değerlendiren Volkan Demirel, "Fenerbahçeli oyuncular maça hangi ruh haliyle çıktılar çok merak ediyorum. Beşiktaş maçını kaybetmiş ve düşüşe geçmiş bir Galatasaray’ı ayaklandırdılar! Maç keşke deplasmanda olsaydı, belki daha iyi reaksiyon verirlerdi. İlk yarı oynanan futbol, sezonun en kötüsüydü. Osimhen’e uzak oynadı savunma, bu çok yanlıştı. Senin ceza sahanda rahat rahat topa dokundular, git oyun kuralları içinde tekme at! Bu kadar rahat topa dokunmamalı rakip takım. Mourinho konusunda da ya kendi isteğiyle gitmeli ya da sezonu bitirmeli ve devam etmeli diye düşünüyorum. Talisca transferinde de detaylı araştırılmalıydı ve bence alınmamalıydı! O toparlayana kadar sezon bitiyor, bu hamlenin iyi analiz edilmesi lazımdı... Ayrıca Talisca derbinin kaderini de etkiledi. Skriniar çok doğru bir hamleydi ama Talisca olmadı, açıkçası onun yerine de doğru bir isim alınsa belki de 3-4 puan daha fazlası olacaktı Fenerbahçe’nin. Mesela ikinci yarı gersene oyunu. Hiçbir şey yapamıyorsan oyunu ger. Mert Hakan ile geçen derbide yaptığın gibi sert bir yapıya dön." ifadelerini kullandı.