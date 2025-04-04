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 | Burak Ayaydın

Serhat Akın'dan Ümit Özat'a sert çıkış: Birbirlerine girdiler!

Fenerbahçeli eski futbolculardan Serhat Akın ve Ümit Özat adeta birbirine girdi. Son dönemde yaşadıkları sözlü atışmalarla gündem olan Serhat Akın ve Ümit Özat, bu sefer de 'parayla her şeyi yapıyorlar' kritiğinden tezat düştü.

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Serhat Akın'dan Ümit Özat'a sert çıkış: Birbirlerine girdiler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 11:19

Fenerbahçeli eski futbolculardan Serhat Akın ve Ümit Özat arasında sular durulmuyor. Son dönemde Ali Koç'a borcu olduğu iddiası üzerinden Serhat Akın ile tartışan Ümit Özat'a, ağır sözlerle yeni bir cevap geldi.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCULARI SERHAT AKIN VE ÜMİT ÖZAT ARASINDA ALİ KOÇ TARTIŞMASI

Fenerbahçe'nin başarısızlıklarla geçen sürecini sert bir dille eleştiren Serhat Akın'a, Ümit Özat'tan cevap gelmiş ve ikili arasında gerilim başlamıştı. Akabinde ise Serhat Akın'ın Ali Koç'a borcu olduğunu ve parayı ödememesine rağmen sürekli başkanı eleştirdiğini söyleyen Ümit Özat, sosyal medya kullanıcıları arasında taraflı olmakla suçlanmıştı! An itibarıyla gelinen noktada ise Serhat Akın'dan Ümit Özat'a yine bir cevap geldi. Dün kupada oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının ardından YouTube üzerinden yayın yapan Akın, Fenerbahçe'nin eski kaptanı için çok ağır sözler söyledi.

Serhat Akın'dan Ümit Özat'a sert çıkış: Birbirlerine girdiler!

SERHAT AKIN'DAN "BİZ KİMSENİN KÖPEĞİ OLMADIK" VURGUSU

Ümit Özat'ın birilerinin maşası olduğunu bir kez daha belirten Serhat Akın, "Bunlar basit insanlar. Demek ki maaşında Serhat Akın’a küfretmek de var. 3 lira atarlar seni gömer, 5 lira atarsın seni över. Bizim kalitemizde insanlar değiller! Biz kimsenin köpeği olmadık. Benim dengim değil. Boğazında tasma varsa, sana havla derlerse havlarsın. Ama esas mesele eve gittiğinde çocuğunun yüzüne bakabilmekte, bakabiliyorsan hiç problem yok." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

TARTIŞMANIN GELİŞİM SÜRECİ NASIL OLDU?
Kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştiren Serhat Akın'a, Ümit Özat'tan aksi yönde bir cevap geldi ve süreç başladı.
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