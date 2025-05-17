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 | Burak Ayaydın

Gabriel Sara transferini duyurdular: Galatasaray'a veda!

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Gabriel Sara'nın Premier Lig yolunda olduğunu belirten dış basın, Galatasaray'da sürpriz bir veda süreci olabileceğini duyurdu.

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Gabriel Sara transferini duyurdular: Galatasaray'a veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 22:08

Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Leeds United talip oldu. An itibarıyla Premier Lig için transfer çalışmaları yapan Leeds United, Gabriel Sara hamlesini çok önemli görüyor ve Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAYLI GABRIEL SARA'YA TRANSFER OPERASYONU

Galatasaray'ın Norwich City'den renklerine bağladığı Gabriel Sara için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Manchester City ile adı anılan Sara için Leeds United'ın da devreye girdiğini belirtti.

Gabriel Sara transferini duyurdular: Galatasaray'a veda!

GABRIEL SARA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 44 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY SARA İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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ETİKETLER
#premier lig
#gabriel sara
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#leeds united
#Spor
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