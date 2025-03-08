Galatasaray Alanyaspor maçında hücum rotasyonu! Barış Alper Yılmaz yedek kulübesinde...

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Alanyaspor maçı, son günlerde oldukça eleştirilen Okan Buruk ve Galatasaray’ın kader maçı olabilir. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında rotasyon gerçekleşecek. Osimhen’in sağında ve solunda oynayan Barış Alper ve Sallai yedek kulübesine çekilecek.

Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında yarın akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk, üst üste gelen puan kayıplarının ardından daha fazla kayıp istemiyor. Sahaya süreceği kadroyu şekillendiren tecrübeli çalıştırıcı, ileri hat için de kararını verdi. Barış ve Sallai'den beklediği asist katkılarını alamayan Okan Buruk'un, Osimhen'in sağına ve soluna Yunus Akgün ve Mertens'i yerleştireceği öğrenildi.

GALATASARAY ENDİŞEYE KAPILDI!

Süper Lig'de 65 puanla liderlik koltuğunda oturanGalatasaray, yarın akşam deplasmandaAlanyasporile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak zorlu maç öncesinde teknik direktörOkan Buruk, sahaya süreceği kadroyu aklında şekillendirdi.

Son 4 resmi maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların düşen oyunu camiada büyük endişe oluşturuyor. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 4'e kadar düşen sarı-kırmızılı ekip, gireceği zorlu maratonda alacağı üst üste galibiyetlerle yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor.

SKOR KATKISINI OSIMHEN ÇEKİYOR

Takımın bu sezon skor yükünü ise gösterdiği 22 gol-5 asistlik performansıyla yıldız golcü Victor Osimhen çekti. Son dönemde hücum hattında ayakta kalan tek isim olan ve bireysel çabalarıyla attığı gollerle alkış alan Nijeryalı yıldız, hücumdaki partnerlerinden yeterli desteği alamadı.

BARIŞ ALPER 2 ASiST, SALLAI SIFIR

Son dönemde performansı düşen Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai henüz Osimhen'e gol pası vermedi.

Tecrübeli santrfor, sakatlanan Yunus Akgün'ün yokluğunu çok hissetti ve yedek kulübesine çekilen Dries Mertens'i aradı.

MERTENS VE YUNUS 11'E

Yarın deplasmanda oynanacak olanAlanyaspormaçında ileri uçtaki Osimhen'eMertensve iyileşenYunus'un eşlik etmesi bekleniyor. Taktik idmanlarda teknik direktörOkan Buruk'un, takımına Osimhen'i daha çok pozisyona sokacak çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

Bu sezonMertens13,Yunus6 asiste imzasını atarken,Barış Alper2 gol pası verdi. Sallai'nin ise asisti bulunmuyor.