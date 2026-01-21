Menü Kapat
Galatasaray Atletico Madrid arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşma sonuçları! İki takım daha önce karşılaştı mı?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşam Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması oynanacak. Nefes kesen maç öncesinde daha önce karşılaştı mı, maç yaptı mı merak edildi. Taraftarlar maç öncesinde Galatasaray Atletico Madrid arasındaki geçmiş maçlarının sonuçlarını inceledi.

Galatasaray Atletico Madrid arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşma sonuçları! İki takım daha önce karşılaştı mı?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde bugün oynanacak olan maça saatler kala arasındaki karşılaşmalar gündeme geldi.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray Atletico Madrid arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşma sonuçları! İki takım daha önce karşılaştı mı?


GALATASARAY ATLETİCO MADRİD DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI, MAÇ YAPTI MI?

Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi. Galatasaray, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray Atletico Madrid arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşma sonuçları! İki takım daha önce karşılaştı mı?

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR

21 Ocak 2026 – Şampiyonlar Ligi (Grup aşaması) – Galatasaray ? : ? Atletico Madrid (henüz oynanmadı)

25 Kasım 2015 – Şampiyonlar Ligi (Grup C) – Atletico Madrid 2 : 0 Galatasaray

15 Eylül 2015 – Şampiyonlar Ligi (Grup C) – Galatasaray 0 : 2 Atletico Madrid

Galatasaray Atletico Madrid arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşma sonuçları! İki takım daha önce karşılaştı mı?

25 Şubat 2010 – Avrupa Ligi (İkinci tur rövanş maçı) – Galatasaray 1 : 2 Atletico Madrid

18 Şubat 2010 – Avrupa Ligi (İkinci tur ilk maçı) – Atletico Madrid 1 : 1 Galatasaray

3 Ekim 1973 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (Birinci tur rövanş maçı) – Galatasaray 0 : 1 Atletico Madrid (uzatmada)

20 Eylül 1973 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (Birinci tur ilk maçı) – Atletico Madrid 0 : 0 Galatasaray

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler
