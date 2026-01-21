Menü Kapat
 Yasin Aşan

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bugün saat 20.45'te İstanbul'da İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Romanya'dan Istvan Kovacs düdük çalacak. İşte Galatasaray'ın "Devler Ligi"nde ilk 24 hedefi için kritik önem taşıyan maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 7. hafta maçında bugün İstanbul'da İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada, Romanya Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi. İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLERİN SON DURUMU

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arda Ünyay, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo ile sakatlığı sebebiyle ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

CİMBOM'DA 2 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs ve Sanchez, bugün sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.

OSIMHEN TAKIMA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın "Devler Ligi"nde attığı 8 golün 6'sını kaydetmişti.

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

ATLETICO MADRID'İN LİGDEKİ SON DURUMU

Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, La Liga'da 20. hafta sonunda 4. sırada bulunuyor. Geride kalan 20 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip.

Atletico Madrid, La Liga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yenmişti.

AVRUPA'DA 335. SINAV

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bugün Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 506 gole engel olamadı.

Galatasaray, zorlu Atletico Madrid sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez

