Zeynep Sönmez tarih yazdı: Avustralya Açık'ta yeni rekor!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Anna Bondar ile karşılaştı.
7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede Macar rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.
Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.
Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.