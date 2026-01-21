Zeynep Sönmez tarih yazdı: Avustralya Açık'ta yeni rekor!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Anna Bondar ile karşılaştı.

AVUSTRALYA AÇIK'TA TARİHİ BAŞARI

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede Macar rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN RAKİBİNE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.