Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloda

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda elemelerde final turu müsabakaları oynandı.

Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta boy gösteren milli tenisçi Zeynep Sönmez, final turu maçında kadınlar dünya sıralamasının 212. sırasındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşı karşıya geldi.

ZEYNEP ANA TABLOYA YÜKSELDİ

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında bulunan 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

2026 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.