Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

Ocak transfer döneminde orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da yeni rota İtalya. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Serie A devi Juventus’un yıldızını bitirmek için Torino’ya çıkarma yaptı. İşte detaylar...

15.01.2026
09:20
15.01.2026
09:20

Trendyol ’de liderliğini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen , piyasasını alt üst edecek bir hamle için düğmeye bastı.

Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda İtalya’nın dev kulübü ’un lider ismi için resmi temaslara başladı.

Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

HEDEF LOCATELLİ

Abdullah Kavukcu’nun bizzat İtalya’ya giderek yürüttüğü görüşmelerde, 28 yaşındaki Manuel Locatelli için şartlar zorlanıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız için Galatasaray’ın masadaki planı ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi.

Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

İtalyan basınından gelen haberlere göre; Galatasaray’ın hem ligdeki şampiyonluk iddiası hem de faktörü, başarılı oyuncunun transfere "evet" demesini sağlayan en büyük etkenler.

Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

MARSİLYA PUSUDA

Bu sezon 26 resmi maçta bin 903 dakika süre alan Locatelli, sadece temsilcimizin değil Marsilya’nın da radarına girmiş durumda.

Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

Ancak sarı-kırmızılıların yoğun ilgisi ve oyuncunun projeye olan sıcak bakışı, temsilcimizi bu yarışta bir adım öne taşıyor. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oyunun merkezini yönetebilen Locatelli için önümüzdeki günlerde nihai kararın verilmesi bekleniyor.

