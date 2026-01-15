Galatasaray’dan orta sahaya dünya yıldızı! Resmi temaslar başladı

Trendyol Süper Lig’de liderliğini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasını alt üst edecek bir hamle için düğmeye bastı.

Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda İtalya’nın dev kulübü Juventus’un lider ismi için resmi temaslara başladı.

HEDEF LOCATELLİ

Abdullah Kavukcu’nun bizzat İtalya’ya giderek yürüttüğü görüşmelerde, 28 yaşındaki Manuel Locatelli için şartlar zorlanıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız için Galatasaray’ın masadaki planı ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

İtalyan basınından gelen haberlere göre; Galatasaray’ın hem ligdeki şampiyonluk iddiası hem de Şampiyonlar Ligi faktörü, başarılı oyuncunun transfere "evet" demesini sağlayan en büyük etkenler.

MARSİLYA PUSUDA

Bu sezon 26 resmi maçta bin 903 dakika süre alan Locatelli, sadece temsilcimizin değil Marsilya’nın da radarına girmiş durumda.

Ancak sarı-kırmızılıların yoğun ilgisi ve oyuncunun projeye olan sıcak bakışı, temsilcimizi bu yarışta bir adım öne taşıyor. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oyunun merkezini yönetebilen Locatelli için önümüzdeki günlerde nihai kararın verilmesi bekleniyor.