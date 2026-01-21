Real Madrid'den gövde gösterisi: Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!

Real Madrid'de kaotik dönemden çok net bir çıkış yaşandı. Zira İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu ağırladı ve zorlu geçmesi beklenen maçtan rahat bir zaferle ayrıldı.

REAL MADRID'DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL YAĞMURU

Real Madrid Monaco'yu; Kylian Mbappe (5, 26), Franco Mastantuono (51), Thilo Kehrer (55-KK), Vinicius Junior (63) ve Jude Bellingham'ın (81) golleriyle 6-1 mağlup etti. Arda Güler'in de ilk 11'de olduğu karşılaşmada; Kral'ın Takımı, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi.

ARDA GÜLER İLK 11'E DÖNDÜ

Xabi Alonso sonrasında göreve gelen Alvaro Arbeloa, Levante maçının ikinci yarısında Arda Güler'i oyuna almış ve milli yıldız da skor tabelasına etki ederek takımına 3 puanı kazandırmıştı. An itibarıyla ise İspanyol antrenör, Monaco karşısında Arda Güler'i ilk 11'e yazdı ve sahada da karşılığını aldı.