Galatasaray maçı öncesinde Manchester City dağıldı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile Manchester City karşılaştı. Premier Lig devi, Norveç deplasmanından sürpriz bir mağlubiyetle döndü.

Galatasaray maçı öncesinde Manchester City dağıldı!
Manchester City, gruptaki Galatasaray maçı öncesinde son mücadelesini Bodo/Glimt ile verdi. Esasen ise maviler, Norveç'te adeta dağıldı ve hem kırmızı kart görüp, hem de 3 gol yedi.

Galatasaray maçı öncesinde Manchester City dağıldı!

BODO/GLIMT MANCHESTER CITY'Yİ DEVİRDİ

Sarı siyahlılar, Kasper Hogh ile 22 ve 24. dakikalarda skoru 2-0 yaptı ve ardından da Jens Petter Hauge ile ikinci yarının ilk bölümünde farkı 3'e çıkardı! Bunun üzerine 60. dakikada hızlıca cevap veren ve Rayan Cherki ile skoru 3-1'e getiren Manchester City, Rodri'nin gördüğü kırmızı kartla (62) birlikte de istediği tempoyu yakalayamadı ve Norveç'te ağır bir yenilgi aldı.

Galatasaray maçı öncesinde Manchester City dağıldı!

GALATASARAY, ATLETICO MADRID İLE OYNAYACAK

Çarşamba günü Atletico Madrid'i ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray, ardından ise gruptaki son maçında Manchester City'ye konuk olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER CITY BU MAĞLUBİYETLE HANGİ POZİSYONA GELDİ?
Pep Guardiola'nın ekibi, ilk 8'de kalma ihtimalini zora soktu ve Galatasaray maçı için 'mutlak galibiyet' yaklaşımına geçti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!
