Galatasaray maçı öncesinde Manchester City dağıldı!

Manchester City, gruptaki Galatasaray maçı öncesinde son mücadelesini Bodo/Glimt ile verdi. Esasen ise maviler, Norveç'te adeta dağıldı ve hem kırmızı kart görüp, hem de 3 gol yedi.

BODO/GLIMT MANCHESTER CITY'Yİ DEVİRDİ

Sarı siyahlılar, Kasper Hogh ile 22 ve 24. dakikalarda skoru 2-0 yaptı ve ardından da Jens Petter Hauge ile ikinci yarının ilk bölümünde farkı 3'e çıkardı! Bunun üzerine 60. dakikada hızlıca cevap veren ve Rayan Cherki ile skoru 3-1'e getiren Manchester City, Rodri'nin gördüğü kırmızı kartla (62) birlikte de istediği tempoyu yakalayamadı ve Norveç'te ağır bir yenilgi aldı.

GALATASARAY, ATLETICO MADRID İLE OYNAYACAK

Çarşamba günü Atletico Madrid'i ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray, ardından ise gruptaki son maçında Manchester City'ye konuk olacak.