Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!

Jose Mourinho, Fenerbahçeli Fred'in transfer edilmesini istedi. Halihazırda Benfica ile Fenerbahçe arasında ilk temasların başladığı günlerde, Fred için 10 milyon Euro kritiği öne çıktı.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'DEN 10 MİLYON EUROLUK SÜRPRİZ TRANSFERİ

Fenerbahçe sonrasında hızlıca Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, sık sık kadrodan memnun olmadığını söylemiş ve birkaç takviye gerektiğini ifade etmişti. An itibarıyla ise Benfica'daki ilk transfer dönemine giren Jose Mourinho, kırmızı beyazlı yönetime rapor sundu ve Fenerbahçeli Fred'in de olduğu hamleler istedi! Gelişmelerden hareketle Fenerbahçe ile temaslarda bulunan Benfica; pazarlıkları 6-7 milyon Euro civarında başlatırken, Fenerbahçe ise 10 milyon Euroluk ayrılık bileti kesti.

JOSE MOURINHO'NUN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ FRED 'GÖNDERİLECEKLER' LİSTESİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9.74 milyon Euro bedelle Manchester United'tan transfer ettiği 32 yaşındaki Fred, sarı lacivertli formayla ilk yılında özel performanslar göstermiş ve Lucas Torreira gibi isimlere karşı doğru konumlanmasıyla da ayrıca övgüler almıştı.

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 106 maça çıkan Fred, 9 gol ile 19 asistlik katkı sağlamış ve bazı dönemlerde orta sahanın enerjisini önemli ölçüde artırmıştı.