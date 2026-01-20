Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli Fred için transfer raporu geldi. Benfica yönetimine liste sunan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Fred'i takımında görmek istediğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 22:12

Jose Mourinho, Fenerbahçeli Fred'in transfer edilmesini istedi. Halihazırda Benfica ile Fenerbahçe arasında ilk temasların başladığı günlerde, Fred için 10 milyon Euro kritiği öne çıktı.

Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'DEN 10 MİLYON EUROLUK SÜRPRİZ TRANSFERİ

Fenerbahçe sonrasında hızlıca Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, sık sık kadrodan memnun olmadığını söylemiş ve birkaç takviye gerektiğini ifade etmişti. An itibarıyla ise Benfica'daki ilk transfer dönemine giren Jose Mourinho, kırmızı beyazlı yönetime rapor sundu ve Fenerbahçeli Fred'in de olduğu hamleler istedi! Gelişmelerden hareketle Fenerbahçe ile temaslarda bulunan Benfica; pazarlıkları 6-7 milyon Euro civarında başlatırken, Fenerbahçe ise 10 milyon Euroluk ayrılık bileti kesti.

Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!

JOSE MOURINHO'NUN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ FRED 'GÖNDERİLECEKLER' LİSTESİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9.74 milyon Euro bedelle Manchester United'tan transfer ettiği 32 yaşındaki Fred, sarı lacivertli formayla ilk yılında özel performanslar göstermiş ve Lucas Torreira gibi isimlere karşı doğru konumlanmasıyla da ayrıca övgüler almıştı.

Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 106 maça çıkan Fred, 9 gol ile 19 asistlik katkı sağlamış ve bazı dönemlerde orta sahanın enerjisini önemli ölçüde artırmıştı.

Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Fenerbahçe'den: 10 milyon Euroluk orta saha transferi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DEN BAŞKA GİDECEK OYUNCU VAR MI?
Youssef En-Nesyri'nin de takımdan ayrılması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.