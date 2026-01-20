Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi devam ediyor. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, hiçbir kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla düşünmediği Youssef En-Nesyri için kritik hesaplar gerçekleştiriyor.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK SÜRECİ KARIŞIK

Youssef En-Nesyri'nin birçok takımca kiralanmak istediği günlerde, yıldız golcü de önceliğini İtalya olarak belirlemişti! An itibarıyla ise Fenerbahçe, şarta bağlı bir opsiyon gibi ihtimalleri gözetmeye başladı ve uzun vadede kulübe mali girdi olmasını hedeflemeyi gündemine aldı. Süreçten hareketle sarı lacivertlilerin, Juventus ve Napoli ikisinden biriyle orta yolu bulması bekleniyor.

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.