Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kritiği yapılıyor. Fenerbahçe yönetimi, Faslı golcü için en iyi ayrılık senaryosundan ilerlemek istiyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 20:16

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi devam ediyor. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, hiçbir kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla düşünmediği Youssef En-Nesyri için kritik hesaplar gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi!

FENERBAHÇE'DE AYRILIK SÜRECİ KARIŞIK

Youssef En-Nesyri'nin birçok takımca kiralanmak istediği günlerde, yıldız golcü de önceliğini İtalya olarak belirlemişti! An itibarıyla ise Fenerbahçe, şarta bağlı bir opsiyon gibi ihtimalleri gözetmeye başladı ve uzun vadede kulübe mali girdi olmasını hedeflemeyi gündemine aldı. Süreçten hareketle sarı lacivertlilerin, Juventus ve Napoli ikisinden biriyle orta yolu bulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi!

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YOUSSEF EN-NESYRI NEDEN GÖNDERİLİYOR?
Deneyimli forvet; oyuna ayak uyduramayıp, sadece final vuruşlarında katkı sağlayabilmişti.
