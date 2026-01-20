Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!

Kategoriler
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği'nden çıktığı duyurdu.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme
Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"