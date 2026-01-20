Bekçi köpeği 6 kurda cesurca karşı koydu! İşte meydan okuma anları

Kategoriler
Artvin'in Şavşat ilçesinde 'Meks' isimli bekçi köpeği, gece köye inen 6 kurda karşı koyarak kurtları köyden uzaklaştırdı.
Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde aç kalan 6 kurda karşı koyan bekçi köpeğinin cesareti dikkat çekti. Gece saatlerinde köye inen kurtlar, Cemil Alagöz'e ait 'Meks' isimli köpeği gözüne kestirdi. Köy çevresinde yiyecek arayan kurtlar, kulübesinde bağlı bulunan köpeğin yanına kadar yaklaştı. Ancak beklenmedik bir şekilde kulübesinden fırlayan Meks, üzerlerine yürüyerek 6 kurda meydan okudu.