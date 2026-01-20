Aksaray'da dehşete düşüren olay! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana gelen olay, bir aileyi yasa boğdu. Yarıyıl tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Ankara’dan anneannesinin evine misafirliğe giden 11 yaşındaki H.K., evde kimsenin olmadığı sırada ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay sırasında evde oldukları değerlendirilen çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.