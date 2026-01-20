Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Aksaray'da dehşete düşüren olay! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’dan tatil için Aksaray’daki anneannesinin yanına giden 11 yaşındaki H.K., evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili küçük çocuğun ağabeyi ve kuzeni jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 17:04

Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana gelen olay, bir aileyi yasa boğdu. Yarıyıl tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Ankara’dan anneannesinin evine misafirliğe giden 11 yaşındaki H.K., evde kimsenin olmadığı sırada ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti.

Aksaray'da dehşete düşüren olay! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay sırasında evde oldukları değerlendirilen çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli sayısı yükseldi
Bekçi köpeği 6 kurda cesurca karşı koydu! İşte meydan okuma anları
Bir garip seçim vaadi! Devlet çöpçatanlık sistemi kuracak
Bir ihmal genci hendekte boğarak öldürdü! 90 dakika yardım çığlıkları attı
Bursa'da acı olay! Genç adam evinde ölü bulundu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.