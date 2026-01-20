Bursa'da acı olay! Genç adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından Şadan Kaladağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaladağ'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.