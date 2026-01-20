Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Rahatsız oluyor diye nabız cihazlarını kapattı! Cani hemşire tutuklandı

Almanya'daki bir bakımevinde çalışan hemşire, hastalarının nabız izleme cihazlarını kapattığı için tutuklandı. Pulse Oksimetre cihazlarını devre dışı bırakan hemşire, 3 bitkisel hayatta olan hastanın ölümüne sebep oldu.

20.01.2026
20.01.2026
Almanya’daki bir bakımevinde geçen yıl yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada, bitkisel hayatta bulunan üç yaşlı hastanın ölümüyle bağlantılı olarak hemşirenin hastalara ait nabız izleme cihazlarını kapattığı tespit edildi.

Frankfurt Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki bir Alman görev yaptığı Main-Taunus bölgesindeki bakımevinde bitkisel hayatta olan 3 hastasını öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Başsavcılığa göre, şüpheli hemşire 2025 yılında en az iki gece nöbeti sırasında Pulse Oksimetre cihazın vereceği görsel veya işitsel alarm sinyalleri ile rahatsız edilmemek için hastalarının kanındaki oksijen durumunu ve nabzını takip etmek için işaret parmağına takılan ve acil durumlarda alarm sinyali gönderen cihazı devre dışı bıraktı.

ANİ ZİYARETTE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ancak bu durum hastanenin gece sorumlusu yöneticisinin hastaların odasına yaptığı ani ziyarette ortaya çıktı. Ancak hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmez rehberi olan ve parmağa takılan Pulse Oksimetre cihazı devre dışı kalan hastaların durumu kötüleşti ve hayatlarını kaybetti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre hemşire, hastalarının ölümlerindeki suçlamaları kabul ederken hastalarının hayatlarını tehlike attığının ve durumlarının hızla kötüleşebileceğinin farkında olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır bitkisel hayatta olan çevreleriyle iletişim kuramayan hastaların olduğu bir bölümde görev yapan şüpheli hemşirenin evinde arama yapıldığı ayrıca meslekten men cezası verildiği de belirtildi. Hemşirenin yargılanmasına ilişkin dava sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.

