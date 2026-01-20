Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, gelinen nokta itibarıyla N'Golo Kante transferi için bonservis de ödemek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde ekstra bir ödeme daha çıktı. Halihazırda N'Golo Kante'nin sözleşmesinin son aylarında olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaşamadı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİ İÇİN BONSERVİS DE ÖDENECEK

N'Golo Kante'nin menajerinin bonservissiz bir transfer vaat ettiği Fenerbahçe'de, süreçten hareketle tüm hesaplar karıştı! Zira Al Ittihad; N'Golo Kante transferinde kolaylık sağlamak istemezken, gelecek yaza kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız da iki kulüp arasındaki temaslarda başrolde yer almaya başladı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!

FENERBAHÇE'YE 'EVET' DİYEN N'GOLO KANTE, AL ITTIHAD'A BASKI YAPIYOR

Fenerbahçe ile birlikte yeniden Avrupa'ya dönmek ve ardından da tempo kazanarak 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen N'Golo Kante, Suudi Arabistan ekibine baskı yapıyor ve Fenerbahçe'ye transferinin bir an önce gerçekleşmesini hedefliyor.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ N'GOLO KANTE VE PERFORMANSI

Avrupa'da uzun yıllar üst düzey oynadıktan sonra; 2023 yazında Chelsea'den ayrılan ve Al Ittihad'a transfer olan N'Golo Kante, Suudi Arabistan ekibiyle toplamda 102 maça çıkmış ve 9 gol ile 10 asistlik skor üretmişti.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde mali süreç: Ekstra ödeme çıktı!

N'GOLO KANTE NE ZAMAN PARLAMIŞTI?
Yıldız orta saha, Leicester City ile şampiyon olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
