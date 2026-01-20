Galatasaray Atletico Madrid maçı nerede oynanacak? Karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Müsabaka yarın akşam RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇININ EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.