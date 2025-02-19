Galatasaray - AZ Alkmaar maçı bir ilke ev sahipliği yapacak! Bakan Uraloğlu resmen duyurdu

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı, sadece sahada değil, teknoloji dünyasında da büyük bir heyecana sahne olacak. Galatasaray Rams Park Stadyumu'nda Türkiye'nin en geniş kapsamlı 5G testi gerçekleştirilecek. Böylelikle maçı izlemeye gelen taraftarlar, şu ana kadar İstanbul Havalimanı gibi 34 farklı noktada sunulan 5G hizmetini ultra hızlı internet özelliği ile deneyebilecek.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI, 5G TEKNOLOJİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 5G teknolojisine geçiş süreci hız kazanıyor. Bu seneye ihaleye çıkılacak ve 2026'da Türkiye 5G'ye geçecek. Sürecin önemli bir adımı olarak Galatasaray stadyumu 5G şebekesi ile donatıldı 20 Şubat'ta oynanacak GS - AZ Alkmaar maçında seyircilerin kullanımına sunulacak.

Bakan Uraloğlu X hesabından yaptığı duyuruda, 5G'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında hayata geçirmeye başladıklarını belirterek, "İlk test yayınını yarın Galatasaray-AZ Alkmaar Avrupa Kupası maçında gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/a_uraloglu/status/1892162200330183121

SIRADA DİĞER STATLAR VAR

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ile başlayan süreç, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor stadyumlarında da devam edecek. Uraloğlu, "Operatörlerden talepleri aldık, altyapıyı oluşturuyoruz. 2026'da tüm Türkiye'de 5G'yi hakim kılacağız" diyerek durumu açıkladı.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu ikinci ayak maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek Müsabaka, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.