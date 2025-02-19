Derbi için yabancı hakem kararı sonrası Türk hakemden TFF'ye sitem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine yabancı hakemin atanmasına karar verdi. FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, yabancı hakem kararını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

Kararın üzüntü verici olduğunu ifade eden eski hakem Hüseyin Göçek, "Bu karardan sonra Türk hakemlerinin bilinçaltlarında da olumsuzluk olur. Her şeyden önce yurt dışındaki bakış açısı farklı olacak. UEFA ve yurt dışı basını bundan sonra bu maçları yönetecek kapasitede Türk hakemi olmadığını düşünecekler. O tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM KAPISI AÇILDI

Hüseyin Göçek, ‘derbiye yabancı hakem’ kararından sonra FIFA kokartlı Türk hakemlerin Avrupa maçlarında görev almasının daha da zorlaşacağını savundu. Göçek, "Bizim jenerasyon FIFA hakemleri, UEFA’da her etapta görev alıyorduk. Maalesef o günlerden buraya geldik. Şimdi sadece Halil Umut Meler bizi üst düzey maçlarda temsil edebiliyor. Son 32 ve 16 turlarında sadece Halil Umut Meler görev yapabiliyor" diye konuştu. Hakemlerin maç ayırt etmediğini söyleyen Göçek, "Yabancı hakem gelme kapısı açılmış oldu" dedi.

"55 SENE SONRA TÜRKİYE LİGLERİNE YABANCI HAKEM GELECEK"

Yabancı hakemin ilk kez 1964-1965 sezonunda Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Göçek, "5 sene boyunca haftada 2-3 maça yabancı hakem gelmiş. Bu durum 1970’de Hasan Polat federasyon başkanı olana kadar devam etmiş. Hasan Polat başkan olduktan sonra ‘kesinlikle yabancı hakem Türkiye’ye gelmeyecek’ diye bu olayı kapatmış. O günden beri Türk hakemi yönetiyordu. 55 sene sonra Türkiye liglerine yabancı hakem gelecek. Ben bir Türk hakemi olarak üzülüyorum" açıklamasını yaptı.