TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 3 ayda 180 derecelik dönüş!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat'ta oynanacak dev derbi öncesi beklenen açıklama geldi. Uzun süren tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kritik karşılaşmayı yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurdu. Bu açıklama ile birlikte sosyal medyada Hacıosmanoğlu'nun 22 Kasım 2024'te yaptığı bir açıklama gündeme taşındı.

"BEN VARSAM, YABANCI YOK" DEMİŞTİ

Futbolda yine yabancı hakem tartışmalarının yaşandığı söz konusu tarihte Habertürk TV canlı yayınına katılan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sunucunun sorusu üzerine, "Seçimden önce de aynı şeyi söyledim. Seçimden sonra da söylüyorum. Ben olduğum sürece Türkiye'ye yabancı hakem gelmeyecek" açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA "TT" OLDU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; aradan geçen 3 ayın ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide, taban tabana zıt bir açıklamayla yabancı hakemin düdük çalacağını duyurması sosyal medyada büyük yankı buldu. Hacıosmaoğlu'nun yayında sarf ettiği sözlerin yer aldığı video TT (trend topic) listesine girdi.