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 | Suat Vilgen

Son dakika | Derbi hakemi yabancı mı olacak? TFF Başkanı son kararı açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olacağını açıkladı. Her iki takıma gönderdikleri davetle ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.

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Son dakika | Derbi hakemi yabancı mı olacak? TFF Başkanı son kararı açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 13:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olacağını duyururken, her iki takıma gönderdikleri davetle ilgili de çarpıcı sözler sarf etti. İşte Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları:

"TÜRK FUTBOLUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR"

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

"KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU..."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu davetimizle ilgili bilgi verdik. Salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe tamam dedi. Galatasaray genel sekreterliğinden ise bize salı günü divan toplantısı olduğu için çarşamba günü toplantının yapılıp yapılamayacağını sordular. Biz de toplantı için çarşamba gününü kararlaştırdık. Bu cümleler nazarında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyorum"

"ÖNEMLİ OLAN KULÜP BAŞKANLIĞI DEĞİL"

"Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır."

"HAKEM YABANCI OLACAK"

"İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi olursa karar alacağız dedik. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız"

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Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
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