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 | Murat Makas

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay tahmin! Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için nefesler tutuldu. Zirve için kritik maç öncesi uro Club Index'ten şampiyonluk için çarpıcı tahmin geldi. Yapay zeka, Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşecek takımlarını açıkladı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay tahmin! Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 09:34

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise Kasımpaşa’yı sahasında 3-1 yendi. Ezeli rakipler derbi öncesi hata yapmadı.

Futbol severler RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine odaklandı. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi Euro Club Index'ten şampiyonluk için dikkat çeken bir tahmin geldi. Futbol veri sitesi küme düşecek takımları da belirledi.

İŞTE KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Yapılan tahmine göre; ligde son 4 basamak sırasıyla Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor şeklinde olacak.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİYOR

Avrupa potasında yer alacak takımlar olarak ise 3. sırada Beşiktaş, 4. sırada ise Samsunspor gösterildi. Süper Lig'de şu anda 38 puanda olan Beşiktaş'ın ligi 64 puanla noktalayacağı tahmin edildi.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Süper Lig'de şampiyon olacak takımın ise en yakın rakibine 4 puan fark atacağı öngörüldü. Euro Club Index'e göre Fenerbahçe, 90 puanla Süper Lig'i 2. sırada tamamlayacak.

Mevcut lider Galatasaray ise 94 puanla 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe 12-0 kimi yendi?
Fenerbahçe ve Galatasaray ezelî rekabetini 1947 yılında bir başka sporda sürdürdü: Ragbi. Yapılan ilk karşılaşma 18 Mayıs 1947'de oynandı. Bu ayrıca son karşılaşma da oldu. Fenerbahçe karşılaşmayı 12-0 kazandı.
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