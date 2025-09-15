Osimhen Eintracht Frankfurt Galatasaray maçında oynayacak mı? Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda Nijerya ile Ruanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen karşılaşmada ilk 11 başladı.

Nijeryalı yıldız golcü karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray tarafından yapılan sağlık durumu açıklamasında Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız golcü Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanan Eyüpspor - Galatasaray maçında forma giyemedi.

Taraftarlar tarafından Osimhen'in Galatasaray - Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

OSİMHEN GALATASARAY - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor - Galatasaray maçının ardından basın açıklamasında Osimhen'in Eintracht Frankfurt karşılaşmasındaki durumuna dair açıklama yaptı. Buruk açıklamasında "Osimhen'in durumu birkaç gün içinde netleşecek. Oynayacak diye umuyoruz. Ağrıları var, idare edebilir durumda olacak mı bakacağız" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Galatasaray tarafından yıldız golcünün sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."

GALATASARAY - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre 18 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 22.00'de başlayacağı duyuruldu.