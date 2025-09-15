İspanya'nın tavrı net: Rusya gibi İsrail de çıkarılsın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesi sonrasında lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekilleriyle Meclis'te bu konuyu görüştü.

"PROTESTOLARDAN GURUR DUYDUM"

Gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınayan ama İsrail'in katılımından dolayı barışçıl protesto eylemleri yaparak La Vuelta'nın final etabını engelleyen İspanyollardan "gurur duyduğunu" söyleyen Sanchez, İsrail'in hiçbir uluslararası turnuvada yer almaması gerektiğinin altını çizdi.

"RUSYA GİBİ İSRAİL DE MÜSABAKALARA KATILMAMALI"

Saldırılar sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail'in hiçbir müsabakaya katılmaması gerektiğini belirten Sanchez, spor organizatörlerine "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirme" çağrısında bulundu.

"BİZİM İSPANYA HÜKÜMETİ OLARAK TAVRIMIZ NET"

Sanchez konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor"