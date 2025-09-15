Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Donald Trump'tan net mesaj: "Gerekirse ulusal acil durum ilan ederim"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleriyle işbirliği yapmayacağını açıklamasına tepki gösterdi. Trump, gerekirse Washington'da ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağını söyledi.

Donald Trump'tan net mesaj:
ABD Başkanı , Truth Social hesabından 'daki oranları ve Bowser'ın açıklamaları hakkında bir paylaşım yaptı.

"WASHINGTON EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Federal hükümetin müdahalesiyle Washington'un birkaç hafta içinde Washington'un dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkarak en güvenli şehirlerden biri haline geldiğini belirten Trump, kentin "neredeyse suçun olmadığı bir yer" olduğunu öne sürdü.

Donald Trump'tan net mesaj: "Gerekirse ulusal acil durum ilan ederim"

"KENT DOLUP TAŞTI"

Şehrin restoranları, mağazaları ve işletmelerinin dolup taştığını aktaran Trump, Demokrat Belediye Başkanı Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri ile işbirliği yapmayacağını açıkladığını aktardı.

Donald Trump'tan net mesaj: "Gerekirse ulusal acil durum ilan ederim"

"GEREKİRSE ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDERİM..."

Bowser'ın sözlerine tepki gösteren Trump, "Buna izin verirsem suçlar yeniden artacaktır. Buna izin vermeyeceğim. Gerekirse ulusal acil durum ilan edip federal yönetim uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

