Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den Filistin'e özgürlük çağrısı! Emmy törenine damga vurdu

Primetime Emmy Ödülleri töreni Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın konuşması törene damga vurdu.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK, KAHROLSUN ICE"

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki gösteren Einbinder, konuşmasını "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" sözleriyle tamamladı.

"YAHUDİLERİN İSRAİL DEVLETİNDEN AYRI OLDUĞUNU DİLE GETİRMEK BENİM YÜKÜMLÜLÜĞÜM"

Ödülü aldıktan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" diye konuştu.

"SOYKIRIM ORTAKLARINA TEPKİMİZ SÜRECEK"

İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini belirten Einbinder, bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.