Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den Filistin'e özgürlük çağrısı! Emmy törenine damga vurdu

Yahudi aktrist Hannah Einbinder, 77. Emmy Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada "Filistin'e özgürlük" çağrısı yaptı. Einbinder, işgalci İsrail'in uyguladığı soykırıma tepki göstermeye devam edeceklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den Filistin'e özgürlük çağrısı! Emmy törenine damga vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:36

Primetime Emmy Ödülleri töreni Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın konuşması törene damga vurdu.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK, KAHROLSUN ICE"

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki gösteren Einbinder, konuşmasını "'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" sözleriyle tamamladı.

Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den Filistin'e özgürlük çağrısı! Emmy törenine damga vurdu

"YAHUDİLERİN İSRAİL DEVLETİNDEN AYRI OLDUĞUNU DİLE GETİRMEK BENİM YÜKÜMLÜLÜĞÜM"

Ödülü aldıktan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" diye konuştu.

"SOYKIRIM ORTAKLARINA TEPKİMİZ SÜRECEK"

İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini belirten Einbinder, bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor
Katar Başbakanı'ndan dünyaya İsrail çağrısı: Sert önlemlerle karşılık verilmeli
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'le ilgili kritik çağrı: İslam İttifakı kurulsun
ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#soykırım
#İçerik Hassasiyeti
#Primetime Emmy Ödülleri
#Hannah Einbinder
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.